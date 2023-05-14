Saat 20.30 İtibarıyla Denizli Milletvekili Seçim Sonuçları… Chp: Yüzde 36 - Akp: Yüzde 35,25

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

28’inci Dönem milletvekili seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre; saat 20.30 itibarıyla Denizli’de kullanılan oyların partilere dağılımı şöyle:

Açılan Sandık: Yüzde 49,8

Adalet ve Kalkınma Partisi: Yüzde 35,25

Cumhuriyet Halk Partisi: Yüzde 36

İYİ Parti: Yüzde 15,98

Milliyetçi Hareket Partisi: Yüzde 8,81

Yeşil Sol Parti: Yüzde 2,01

Anka Haber Ajansı