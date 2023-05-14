Saat 20.32 İtibarıyla İzmir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları… Kılıçdaroğlu: Yüzde 62,81 - Erdoğan: Yüzde 31,9

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre; saat 20.32 itibarıyla cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların adaylara göre dağılımı şöyle:

Açılan Sandık Sayısı: Yüzde 46 (1.380.400)

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 62,81 (866.653)

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 31,9 (440.106)

Sinan Oğan: Yüzde 4,82 (66.566)

Muharrem İnce: Yüzde 0,48 (6.677)

Anka Haber Ajansı