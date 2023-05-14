Saat 20.35 İtibarıyla Gaziantep Milletvekili Seçim Sonuçları… Akp 48,31 - Chp: Yüzde 24,39

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

28’inci Dönem milletvekili seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre; saat 20.35 itibarıyla Gaziantep’te kullanılan oyların partilere dağılımı şöyle:

Açılan Sandık: Yüzde 43,6

Adalet ve Kalkınma Partisi: Yüzde 48,31

Cumhuriyet Halk Partisi: Yüzde 24,39

İYİ Parti: Yüzde 6,79

Milliyetçi Hareket Partisi: Yüzde 11,22

Yeşil Sol Parti: Yüzde 8,41

Anka Haber Ajansı