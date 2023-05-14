Saat 21.10 İtibarıyla Kahramanmaraş Milletvekili Seçim Sonuçları… Akp: 47,2 - Chp: 19,62

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

28'inci Dönem milletvekili seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre; saat 21.10 itibarıyla Kahramanmaraş’ta kullanılan oyların partilere göre dağılımı şöyle:

Açılan Sandık Sayısı: Yüzde 58,1

Adalet ve Kalkınma Partisi: Yüzde 47,2

Cumhuriyet Halk Partisi: Yüzde 19,62

İYİ Parti: Yüzde 8,0

Milliyetçi Hareket Partisi: Yüzde 16,7

Yeşil Sol Parti: Yüzde

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,95

Anka Haber Ajansı