Sabahat Akkiraz'dan acı haber! Depremde 'en' yakınını kaybetti...

Halk müziği sanatçısı ve eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Sabahat Akkariz, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki yıkıcı depremde ablasını kaybettiğini açıkladı. Akkiraz, sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, 'Yüreğim paramparça. Işıklarda uyu abla.' notunu düştü.

Halk müziği sanatçısı ve eski CHP Milletvekili Sabahat Akkiraz sosyal medya hesabı Twitter'da, Maraş'ta yaşayan ablasını depremde kaybettiğini duyurdu.

Ablasının bir fotoğrafıyla beraber, üzüntüsünü paylaştığı mesajında, depremde göçük altında kalan her can benim canımdır diyerek herkesin acısını paylaştığını ifade etti.

Akkiraz mesajının devamında şunları söyledi:

" On şehirde de ekmek, su paylaştığımız, muhabbette oturduğumuz binlerce canımızı kaybettik. Nurhayat ablamı Maraş’ta kaybettik. Çok üzgünüm. Yüreğim paramparça. Işıklarda uyu abla. Tüm canlarımızın devri daim olsun. Yaralılarımız bir an önce sağlığına kavuşsun"

Daha önce de çok Karsu, Mert Fırat, Haluk Levent gibi pek çok isim, Maraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: artigercek.com