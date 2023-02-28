Sadettin Saran'dan 'hükümet istifa' diyen taraftarlara destek: Onlarda saygı görmeli

Koyu Fenerbahçeli taraftarı iş insanı Sadettin Saran, dün Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasında, taraftarların attığı 'hükümet istifa' sloganlarını yorumladı. Saran sosyal medyadan yaptığı açıklama, sloganın devlete karşı değil hükümete karşı olduğunun altını çizerek, 'hükümet istifa diyen insanların da saygı görmesi demokrasinin gereğidir' dedi.

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Fenerbahçe yöneticisi Sadettin Saran, Beşiktaş ve Fenerbahçe lig maçlarında "Hükümet istifa" sloganı atan taraftarların hedef gösterilmesini eleştirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Saran, tezahüratların devlete karşı değil hükümete karşı yapıldığını, bunun anayasal bir hak olduğunu ifade etti.

Saran videolu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'15 Temmuz'da Demokrasiye Sahip Çıkanlar Yine Aynı Tribünler Olmuştur'

"Hükümeti destekleyen insanların da, hükümet istifa diyen insanların da aynı şekilde saygı görmesi demokrasinin gereğidir. Tribünlerde çerçevesi anayasa ile belirlenmiş protesto hakkını kullananlara 'devlet düşmanı' demek, en basit şekliyle devlet ile hükümet arasındaki farkı bilmemektir. Unutulmasın ki 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreçte demokrasiye sahip çıkanlar, tezahürat edenler yine aynı tribünler olmuştur. Hükümeti destekleyene de eleştirene de lütfen aynı adalet anlayışı, aynı sevgi, aynı hoşgörü, lütfen! Bu vatan hepimizin."

Kaynak: gazeteduvar.com.tr