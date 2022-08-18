Şafak Mahmutyazıcıoğlu Cinayeti Davasında Üçüncü Gün

BEŞİKTAŞ eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet davasının ilk duruşması üçüncü günde müşteki ifadeleriyle devam edecek.

Sevda SARIKAYA-Mikail BIYIKLI-İSTANBUL,(DHA)- BEŞİKTAŞ eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet davasının ilk duruşması üçüncü günde müşteki ifadeleriyle devam edecek. Davanın salı günü başlayan duruşmasının ilk iki gününde 20 sanık savunma yapmıştı.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına 10'u tutuklu 20 sanık avukatlarıyla duruşma salonunda hazır bulundu. Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu da avukatıyla birlikte geldi. Müştekilerden Suphi Malgaz da avukatıyla birlikte duruşmaya katıldı. Duruşmanın ilk iki gününde 20 sanık savunma yapmıştı.

Mahmutyazıcıoğlu'nun yaralanan şoförü Murat Bilmez dün ifade vermişti. Duruşmanın üçüncü günü diğer müştekilerin ifadelerinin alınmasıyla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı