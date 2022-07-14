Safari Cipi Uçuruma Yuvarlandı; 2 Ölü, 8 Yaralı

Safari Cipi Uçuruma Yuvarlandı; 2 Ölü, 8 Yaralı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde turist taşıyan safari cip uçuruma yuvarlandı.

Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde turist taşıyan safari cip uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü M.D. ile 1 turist hayatını kaybetti, 8 turist yaralandı.

Oymapınar bölgesine safari düzenleyen bir tur firmasına ait M.D. idaresindeki 07 NZP 12 plakalı cip, saat 12.00 sıralarında sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı. 300 metre yuvarlanan cipin sürücüsü M.D. olay yerinde yaşamını yitirdi, 5'i Türk, 9 turist yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Turistlerden biri de hastanede hayatını kaybetti.

Ölen turistin kimliğinin belirlenmeye çalışıldığı belirtildi. (DHA)

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Safari Cipi Uçuruma Yuvarlandı; 2 Ölü, 8 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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