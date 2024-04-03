Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse Mazbatasını Aldı

TUNAKAN YILDIRIM

CHP'den Safranbolu Belediye Başkanı seçilen Elif Köse, mazbatasını aldı.

Safranbolu'da yeniden Belediye Başkanı seçilen Elif Köse, Safranbolu Adliyesi'nde İlçe Seçim Müdürü Tuğba Çoban'dan mazbatasını aldı. Mazbata törenine CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Cevdet Akay, CHP İl ve İlçe örgütü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse beraberindeki heyetle birlikte Safranbolu Belediyesi önüne kadar geldi. Belediye binasının önünde meşaleler ve sloganlar eşliğinde karşılanan Elif Köse mazbatasını çalıştırırken Safranbolu halkını selamladı.

Belediye binasının önünde düzenlenen programda konuşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "Çok özverili bir çalışma oldu. Safranbolu rekor bir oyla tekrar Elif Köse'yi başkan seçti. Bugün de yan yanayız iyi ki böyle bir başkanımız var ben de gurur duyuyorum" dedi.

"İKİNCİ KEZ SEÇİLEBİLMEK DAHA KIYMETLİ"

Elif Köse, şu ifadeleri kullandı:

"Bu en önemli ve anlamlı günde beni yalnız bırakmadığınız için saygı ve sevgiyle selamlıyorum, iyi ki varsınız hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün çok önemli bir gün, Cumhuriyet kentinin günü, bugün aynı zamanda bir önemi daha var; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Nisan 1930'da biz kadınların belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını verdiği gün. Böyle bir günde bu mazbatayı almak benim için daha anlamlı. Safranbolu için gerekli ne varsa bu güleryüzlü ekibimizle 5 yıl içerisinde yapacağız."

Anka Haber Ajansı