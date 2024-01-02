Safranbolu Belediyesi Chp'li Meclis Üyesi İsmail Özgürel Hayatını Kaybetti

Safranbolu Belediyesi Chp'li Meclis Üyesi İsmail Özgürel Hayatını Kaybetti

Safranbolu Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi İsmail Özgürel, araç muayene istasyonunda hayatını kaybetti.

TUNAKAN YILDIRIM

Safranbolu Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi İsmail Özgürel araç muayene istasyonunda hayatını kaybetti.

Araç muayene istasyonunda ilk sıraya randevusunu oluşturan Safranbolu Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Özgürel bu sabah 8.30 sıralarında gittiği Karabük-Ankara karayolu Kızılcaören Köyü yakınlarında yer alan istasyonda direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Özgürel’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından İsmail Özgürel’in cansız bedeni Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anka Haber Ajansı

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