Safranbolu Belediyesi'nin Kurslarından Binden Fazla Kişi Yararlandı

Safranbolu Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan Leyla Dizdar Kültür Merkezi mesleki teknik eğitim kursları ve Erdoğan Caymaz yeni nesil spor salonunda açılan spor kurslarından son 1 yılda binden fazla vatandaş yararlanma imkanı buldu.

Safranbolu Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan Leyla Dizdar Kültür Merkezi mesleki teknik eğitim kursları ve Erdoğan Caymaz yeni nesil spor salonunda açılan spor kurslarından son 1 yılda binden fazla vatandaş yararlanma imkanı buldu.

Safranbolu Halk Eğitim Merkezi ile yapılan işbirliği kapsamında Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde açılan mesleki teknik eğitim kurslarında son 1 yılda 250’den fazla vatandaşa hizmet sağlandı. Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde açılan bilgisayar işletmenliği, autocad, hızlı klavye kullanımı, İngilizce A1, işaret dili, çocuk gelişimi, girişimcilik bölümlerinden oluşan mesleki ve teknik edindirme kursları ile 250’den fazla kursiyere eğitim verildi.

Safranbolu Belediyesi Erdoğan Caymaz yeni nesil spor salonunda 7-14 yaş için voleybol, 7-17 yaş için basketbol, 5-7 yaş için cimnastik, pilates, sağlıklı yaşam için harekete geç ve geleneksel Türk çocuk oyunları kurslarında ise 800’den fazla kişi eğitim aldı.

Anka Haber Ajansı