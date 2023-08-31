Safranbolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Safranbolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Safranbolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinliklerde konuşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "26 Ağustos'ta Büyük Taarruz’la başlayıp 30 Ağustos'ta yurdumuzun her köşesini işgal etmiş düşmanlardan ülkemizi kurtaran Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, terörle mücadele eden kahramanlarımızı minnetle anıyoruz. Sayın Başkanımızın kültüre, spora, sanata, sosyal sorumluluk projelerine ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Sizlere güzel bir ülke bırakmaya

TUNAKAN YILDIRIM

Safranbolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinliklerde konuşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "26 Ağustos'ta Büyük Taarruz’la başlayıp 30 Ağustos'ta yurdumuzun her köşesini işgal etmiş düşmanlardan ülkemizi kurtaran Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, terörle mücadele eden kahramanlarımızı minnetle anıyoruz. Sayın Başkanımızın kültüre, spora, sanata, sosyal sorumluluk projelerine ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Sizlere güzel bir ülke bırakmaya çalışıyoruz" dedi.

Safranbolu Kaymakamlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Törene CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Çankal, Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Dr. Yusuf Küçükbaşol, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, çok sayıda vatandaş ile komandolar katıldı. Sunal Tülbentçi Öğretmenevi önünden başlayan fener alayı Misak-ı Milli Meydanı’nda son buldu.

"BU KENTE YAKIŞIR İŞLER YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Etkinlik Safranbolu Belediyesi tarafından Misak-ı Milli Meydanı’nda düzenlenen Bora Duran konseri ile devam etti. Genci yaşlısı binlerce vatandaşın akın ettiği meydan konser öncesi konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, çok kıymetli bir şehirde yaşadıklarını belirterek, "Atalarımız koruyarak bize aktarmışlar. Biz de aynı bilinçle, onlardan aldığımız ilhamla gelecek nesillere aktarmak ve bu kentin adına yakışır bir şekilde çok güzel işler yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

"SİZLERE GÜZEL BİR ÜLKE BIRAKMAYA ÇALIŞIYORUZ"

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ise yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"26 Ağustos'ta Büyük Taarruz’la başlayıp 30 Ağustos'ta yurdumuzun her köşesini işgal etmiş düşmanlardan ülkemizi kurtaran Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, terörle mücadele eden kahramanlarımızı minnetle anıyoruz. Sayın Başkanımızın kültüre, spora, sanata, sosyal sorumluluk projelerine ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Sizlere güzel bir ülke bırakmaya çalışıyoruz."

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve alanı dolduran binlerce kişi ellerinde Türk Bayrakları ile hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı okudu. Konuşmaların ardından sahne alan ünlü sanatçı Bora Duran, birbirinden güzel şarkıları hayranları ile söyledi. Kalabalığı coşturan Duran'a Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından hediye takdim edildi.

Anka Haber Ajansı

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