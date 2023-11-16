Sağlık Bakanı Koca, Chp’li Deniz Demir’in Sorusuna Yanıt Verdi: "Ulucanlar Göz Hastanesi Kapatılmayacak"

Sağlık Bakanı Koca, Chp’li Deniz Demir’in Sorusuna Yanıt Verdi: "Ulucanlar Göz Hastanesi Kapatılmayacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir’in Ulucanlar Göz Hastanesi’nin kapatılıp kapatılmayacağı ile ilgili sorusuna yanıt verdi. Bakan Koca, “Ulucanlar Göz Hastanesi’nin kapatılması söz konusu değildir” açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir’in Ulucanlar Göz Hastanesi’nin kapatılıp kapatılmayacağı ile ilgili sorusuna yanıt verdi. Bakan Koca, “Ulucanlar Göz Hastanesi’nin kapatılması söz konusu değildir” açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir’in Ulucanlar Göz Hastanesi’nin kapatılıp kapatılmayacağı ile ilgili soru önergesine yanıt verdi. Demir, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ‘kapatmayacağız’ sözü verdiği Ulucanlar Göz Hastanesi’nin tekrar kapatılmak istendiği yönünde çıkan iddialar doğru mu?” sorusunu yöneltti.

Koca, Demir’in sorusuna; “Bakanlığımıza bağlı Ulucanlar Göz Hastanesi’nin kapatılması söz konusu olmayıp hizmet sunumuna devam etmektedir” yanıtını verdi.

Demir, Koca’nın yanıtını şöyle değerlendirdi:

“Bakanlığın Ulucanlar Göz Hastanesini kapatmaktan vazgeçmesi bizleri çok mutlu etti. Ulucanlar Göz Hastanesi, kamunun alanında iki dal hastanesinden biridir. Özellikle yoksul halkın ücret ödemeden nitelikli sağlık hizmeti alabildiği nadir nitelikli göz hastanelerinin başında gelmektedir. Bu yanlıştan dönülmesi bu sebeple çok kıymetlidir. İlgileri için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür ederim."

Anka Haber Ajansı

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