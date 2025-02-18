Sağlık Çalışanları, "Sağlık Personelinin Gırtlağına Yapışın" Diyen Ak Parti Milletvekilini İstifaya Çağırdı

(ANKARA) - Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Kemal Oskay, "Sağlık emekçilerini hedef gösteren, kamuoyu tepkisi karşısında geri adım atmak zorunda kalan Ahmet Gökhan Sarıçam istifa etmelidir. Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesapları aracılığıyla bu sorumsuz açıklamayı yapan milletvekilini savunmak yerine gereğini yapmalıdır" dedi.

Sağlık çalışanları sendikaları ve meslek odaları, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın, Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Şubat’ta Kırklareli'de düzenlenen Aile Sağlığı Merkezi temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Memnuniyetsizlik varsa ben şunu da yaparım, vatandaşa "Gidin, sağlık personelinin gırtlağına yapışın. Ben devlet olarak üzerime düşeni yaptım, hizmeti vermeyen onlar" diye de kışkırtırım" sözlerine ilişkin Ankara Tabip Odasında basın açıklaması yaptı.

Burada konuşan Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Kemal Oskay, sağlık sistemindeki en önemli sorunların başında sağlıkta şiddetin geldiğini, Türkiye’nin dört bir yanında şifa dağıtması gereken sağlık kurumlarında neredeyse her hafta can pazarı yaşandığını belirtti.

Oskay, "Polikliniklerde, acil servislerde ve aile sağlığı merkezlerinde silahlı saldırılar, bıçaklamalar, meydan dayakları, küfürler ve tehditler hizmet sunumunun bir parçasına dönüştü. Sağlık çalışanları can güvenliğinden endişe ederek çalışıyor. Çalışma ortamlarında artan şiddeti sona erdirmekle görevli siyasetçiler ve yetkililer ne yapıyor? Sağlık emekçilerini hedef haline getiriyor. Yıllardır hekimlerin ve sağlık çalışanlarının emeğini itibarsızlaştıran anlayış şiddete davetiye çıkarıyor" diye konuştu. AK Parti Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam'ın sözleriyle bu utanç listesine bir yenisini eklediğini belirten Oskay, sağlıkta şiddetin artık sağlıkta vahşete dönüştüğünü söyledi.

"Beyaz Kod sistemi kurulduğu tarihten bu yana sisteme yapılan bildirim sayısı 122 bin 101"

Sağlıkta şiddet sonucu hayatanı kaybeden doktorların isimlerini sıralayan, görevi başındayken uğradığı şiddet nedeniyle kalp krizi veya kafa travması geçiren, yoğun bakıma kaldırılan, ölümden kıl payı kurtulan meslektaşlarının da bulunduğunu vurgulayan Oskay, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı’nın övündüğü, kişi başı yılda en az 11.4 kez hekime müracaat etmesi şiddete zemin hazırlayan olgulardan biridir. Kışkırtılmış sağlık talebi nedeniyle 973 milyon 519 bini aşan hekime başvuru, iş yükümüzü daha da artırmakla kalmıyor, bizleri hastalarımızla karşı karşıya getiriyor. 5 dakika ve daha da altında muayene sürelerinden ötürü halkımız sisteme yönelik memnuniyetsizliğini de öfkesini de bize yöneltiyor. 2023 yılı sonu itibarıyla Beyaz Kod sistemi kurulduğu tarihten bu yana sisteme yapılan bildirim sayısı 122 bin 101 oldu."

Kemal Oskay, Türkiye'de acil servislerde ve diğer branşlarda çalışan hekimlerin yüzde 84’ünün, çalışma hayatında en az 1 kere sözlü veya fiziksel şiddete maruz kaldığını ifade ederek, Sağlık Bakanlığı’nın görevleri arasında sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasının yer aldığını hatırlattı. Buna karşın caydırıcı önlemlerin alınmadığını, çalışma alanlarında ve koşullarında şiddete karşı düzenleme yapılmadığını söyleyen Oskay, şöyle devam etti:

"Artık yeter. Sağlıkta şiddetin de sağlık sistemindeki sorunların da sebebi hekimler ve sağlık çalışanları değildir, sağlık politikalarını oluşturanlar, sağlığı piyasalaştıranlar, sağlık emekçilerini tehdit ederek hedef gösterenlerdir. Sağlık emekçilerini hedef gösteren, kamuoyu tepkisi karşısında geri adım atmak zorunda kalan Ahmet Gökhan Sarıçam istifa etmelidir. Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesapları aracılığıyla bu sorumsuz açıklamayı yapan milletvekilini savunmak yerine gereğini yapmalıdır. Büyük özveriyle kaldırılması imkansız bir iş yükü altında çalışan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının haklarını ve mesleki itibarlarını savunmalıdır. Performans ve puan hesaplarıyla hekimlerle hastaları karşı karşıya getirecek "Eziyet Yönetmeliği" gibi keyfi düzenlemelere son vermelidir."

"Siyasette ve medyada şiddet diline son verilmelidir"

Oskay, sağlıkta şiddete karşı atılacak adımları şöyle sıraladı:

"Siyasette ve medyada şiddet diline son verilmelidir. Türk Tabipleri Birliği tarafından taslağı hazırlanan Şiddet Yasası yürürlüğe konmalıdır ve failleri cezalandıran caydırıcı yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Hastayı müşteri, hastaneleri AVM gibi gören Sağlıkta Dönüşüm Projesi sona erdirilmeli, toplum sağlığını önceleyen kamucu, planlı, eşit bir model uygulanmalıdır. Sağlık hizmetleri siyasi popülizmin nesnesi olmaktan çıkarılmalıdır ve sağlık okur-yazarlığı eğitimi verilmelidir."

Anka Haber Ajansı