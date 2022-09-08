Sağlık Raporuna Götürülürken Kaçan Şüpheliyi Takip Eden Polis Memuru, Kazara Kendini Vurdu

Anıl ATAR- Nuri PİR- Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)- ADANA'da hırsızlık şüphelisi Baran S. (21), sağlık raporu için adli tıpa getirildiği sırada polisten kaçtı. Şüpheliyi takip eden polis memuru T.Y., tabancayla yanlışlıkla kendini bacağından yaraladı. Mısır tarlasına girip izini kaybettiren şüpheli, dron desteğiyle aranıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, operasyonla, hırsızlık şüphelisi Baran S.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Baran S., sağlık raporu alınması için Yüreğir Devlet Hastanesi'nin Adli Tıp birimine götürüldü. Rapor için kelepçesi çıkarılıp, polis otosundan indirilen Baran S., kaçtı. Şüphelinin peşinden koşan polis memuru T.Y., "dur" ihtarında bulunup, tabancayla havaya ateş açtı. Şüpheli, hastane yerleşkesinin yanındaki mısır tarlasına girdi. Şüpheliyi takip eden polis T.Y. ise tabancayla kendisini bacağından yaraladı.

DRONLA HAVADAN DESTEK

Telsizden anons edilmesi üzerine bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Polis, mısır tarlasını ablukaya alıp arama başlattı. Üzerinde ısıya duyarlı kamera bulunan dron ile şüphelinin bulunması için çalışma yapıldı. Görgü tanıkları, şüphelinin mısır tarlasından çıkıp kaçtığını öne sürdü.

Yaralı polis, Yüreğir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı