Sağlık Sen Eskişehir Şube Başkanı Hakkında Kamu Davası Açıldı...

Genel Sağlık İş Genel Hukuk ve TİS Sekreteri Yalçın Çiftçi, Sağlık Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal’ın yerel seçimlerde AK Parti’den aday adayı olmasına rağmen memuriyetten ve sendika başkanlığı görevinden istifa etmediğini, bu nedenle kendisi ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

(ESKİŞEHİR) - Genel Sağlık İş Genel Hukuk ve TİS Sekreteri Yalçın Çiftçi, Sağlık Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal’ın yerel seçimlerde AK Parti’den aday adayı olmasına rağmen memuriyetten ve sendika başkanlığı görevinden istifa etmediğini, bu nedenle kendisi ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Eskişehir'de 18 Ekim’de davanın ilk duruşmasının görüldüğünü belirten Genel Sağlık İş Toplu İş Sözleşmesi (TİS) Sekreteri Yalçın Çiftçi, duruşmanın 24 Ocak 2025 tarihine ertelendiğini ifade etti. Çiftçi, yaptığı basın açıklaması ile Sağlık Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu. İlk duruşmaya katıldıklarını aktaran Çiftçi, "Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hasan Hüseyin Köksal hakkında atılı suçtan kamu davası açılmış olup davanın bugün görülen duruşmasına katılım sağladık" diye konuştu.

"Hukuka aykırı olarak görevinden istifa etmedi"

Yalçın Çiftçi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hasan Hüseyin Köksal’ın hukuka aykırı olarak kamu görevinden ve sendika yöneticiliğinden istifa etmeksizin aday adayı olması, kamu görevlisi olarak siyasi faaliyet yürütmesi, arkasına almış olduğu Sağlık-Sen ile birlikte hukuk tanımazlıklarını ayyuka çıkarması kabul edilemez. Bu da yetmezmiş gibi Hasan Hüseyin Köksal kendi internet sitesinde yayımlanan videoda bu faaliyetlerini açıkça kabul etmekte, hakkında yapılan hukuki girişimlerin “vız gelip tırıs gideceğini” ifade etmektedir. Hasan Hüseyin Köksal ve üyesi olduğu Sağlık Sen hukuksuzluğu adet haline getirmekle birlikte bunu ayan beyan ilan etmekten de geri durmamaktadır.

"Her türlü hukuki girişimde bulunacağız"

Hasan Hüseyin Köksal, hukuksuz davranışlarını kendisiyle de sınırlı tutmamakta, üyesi ve il yöneticisi olduğu Sağlık Sen ile Eskişehir ilinde kamu çalışanlarını hukuksuz davranmaya zorlamakta, Sağlık Sen’in öncülüğünde hukuksuzluk genel uygulama haline getirilmeye, sarı sendikaların çıkarlarına dönük işler yapılmaya çalışılmaktadır. Genel Sağlık İş olarak her türlü hukuksuzluğun, kamuda kaybolan liyakatsizliğin ve artan kayırmacılığın, sarı sendikaların ve işbirlikçilerinin hukuka aykırı bütün işlemlerinde karşılarında yer aldığımızı ve her türlü hukuki girişimde bulunacağımızı; kamuda liyakat esasının sağlanması, kamu hizmetlerinin toplum yararına sürdürülmesi, kamu görevlilerinin hiçbir kurum ve kimsenin boyunduruğu altında kalmadan görevlerini icra etmesi için gereken tüm adımları atmaktan hiçbir zaman geri durmayacağımızı sizlerin nezdinde tüm kamuoyunun bilgilerinize sunarız."

Anka Haber Ajansı