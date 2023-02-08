Şahan Gökbakar isyan etti: 'Kimse kimseyi kandırmasın, Hatay'da durum çok felaket'

Şahan Gökbakar isyan etti: 'Kimse kimseyi kandırmasın, Hatay'da durum çok felaket'

Oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından merkez üssü Kahramanmaraş olan yıkıcı depremden etkilenen Hatay'daki son duruma dair paylaşımda bulundu. Gökbakar, Hatay'da inanılmaz görüntülerin olduğunu ve bunların yayınlanamaz görüntüler olduğunu aktardı.

Şahan Gökbakar, Maraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından ulusal seferberlik ilan edilmesi için çağrı yaptı. Gökbakar, "99 depreminden daha büyük bir felaket. Kimse kimseyi kandırmasın. Durum çok felaket" dedi.

Gökbakar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Acilen ulusal seferberlik ilan edilmesi lazım. 99 depreminden daha büyük bir felaket. Kimse kimseyi kandırmasın. Durum çok felaket. Devletin ne insan gücü varsa sahaya çıkması lazım. İnanılmaz görüntüler var Hatay'da, yayınlamaz görüntüler diyorum! Anlayın artık! Durum çok kötü'' ifadesini kullandı.

Kaynak: gazeteduvar.com.tr


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