Şahan Gökbakar'dan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı çıldırtacak bir soru daha! 'Kart geçiyor mu?'

Şahan Gökbakar'dan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı çıldırtacak bir soru daha! 'Kart geçiyor mu?'

Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, Kahramanmaraş'taki deprem felaketinden sonra AHBAP Derneği'ne çadır ve konserve gıda sattığı ortaya çıkan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın fotoğrafını paylaşarak bir soru daha sordu. Gökbakar, daha önce Kızılay Başkanı Kınık'a 'barbunya kaça?' diye sormuştu.

Türkiye günlerdir, deprem felaketinde AHBAP Derneği’ne çadır ve gıda satan Kızılay’ı konuşuyor.

“Ahbap’a Satıldığından Haberim Yoktu” Demişti

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, “Çadırların AHBAP’a satıldığından haberim yoktu, öğrenince arkadaşları eleştirdim” sözleriyle kendisini savunurken, “Paraları AHBAP’a iade edin” çağrısına ise “Bakarız” sözleriyle cevap vermişti.

Kart Geçiyor Mu Sizde?

Komedyen Şahan Gökbakar yaptığı her açıklamayla pes dedirten Kızılay Başkanı Kerem Kınık’la ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kendisine ait twitter hesabından Kınık’ın fotoğrafını paylaşan Gökbakar, “Kart geçiyor mu sizde?” sorusunu yöneltti.

Gökbakar’ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Gökbakar, geçtiğimiz günlerde de yine Kerem Kınık’ın fotoğrafını paylaşarak “Barbunya kaça?” diye sormuştu.

Kaynak: gazetekolektif.com

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