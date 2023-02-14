Şahan Gökbakar'dan Oğuzhan Uğur'a destek: On binlerce ölümün sorumluları ortada yokken...

Şahan Gökbakar'dan Oğuzhan Uğur'a destek: On binlerce ölümün sorumluları ortada yokken...

Oyuncu ve senarist Şahan Gökbakar, Kahramanmaraş merkezli iki ayrı yıkıcı depremin meydana geldiği ilk andan itibaren deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar için yardım toplayan Oğuzhan Uğur'a soruşturma açılmasının üzerine sosyal medyadan tepki gösterdi. 'Mutlaka bazı kötüleri rahatsız edersin' ifadesi kullanan Gökbakar, 'Pes!!' dedi.

Şahan Gökbakar, Maraş’taki depremlerin ardından bölgeye yardım için çalışan Oğuzhan Uğur hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi. Gökbakar, "Bu ülkede iyilik için uğraşırsan, mutlaka bazı kötüleri rahatsız edersin. Oğuzhan ve ve tüm etrafındakiler sadece iyilik için çabaladılar" dedi.

Gökbakar, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkede iyilik için uğraşırsan, mutlaka bazı kötüleri rahatsız edersin. Oğuzhan ve ve tüm etrafındakiler sadece iyilik için çabaladılar. On binlerce ölümün sorumluları tam olarak ortada yokken, Oğuzhan bugün '1 adet yanlış bilgi tweeti' sebebiyle adliyede koridorlarında! Pes."

Kaynak: gercekgundem.com

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