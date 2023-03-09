Şahan Gökbakar'dan Sözcü'den kovulan Yılmaz Özdil'e dikkat çeken destek: 'Haz etmem ama kınıyorum'

Sözcü TV'nin kuruluşunda yer alan usta gazeteci Yılmaz Özdil, uğradığı baskılar sonucu kanaldan istifa etmiş, ardından Sözcü Gazetesi'nden de istifasını açıklamıştı. Oyuncu Şahan Gökbakar, Sözcü TV'den ve gazetesinden konulan Özdil'e dikkat çeken bir mesajla destek verdi.

Sözcü TV’nin kurucularından olan gazeteci Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den ayrıldığını duyurmuştu. Özdil, bugün sosyal medya hesabından gazeteden de ayrıldığını duyurdu.

Şahan Gökbakar, Özdil’in ayrıldığını duyurmasının ardından bir paylaşım yaparak, “Yılmaz Özdil’den haz etmem. Ancak fikirlerini özgürce açıkladı diye, yıllardır emek verdiği Sözcü’den atılmasını kınıyorum” dedi.

“Sözcü’den Atılmasını Kınıyorum”

Gökbakar paylaşımında şu ifadelerini kullandı:

“Yılmaz Özdil’den haz etmem. Yazılarında bana yarattığım karakter adıyla hitap ederek aklınca beni aşağılayan ve sınıflandıran biridir kendisi. Ancak fikirlerini özgürce açıkladı diye, yıllardır emek verdiği Sözcü’den atılmasını kınıyorum. Zihniyet aynı. Beğenmedim dediklerini kovun!”

Diğer yandan Gökbakar, bir paylaşım daha yaparak, “Sözcü’den açıklama geldi: Yılmaz Özdil, Sözcü Gazetesi’nden kendisi istifa etti. “Kovulma” diye bir şey söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Av.İsmail Yılmaz. Sözcü Gazetesi vekili” dedi.

Kaynak: gazetekolektif.com