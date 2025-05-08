Şahbaz Şerif: Pakistan, Türkiye'ye Güney Asya'da Barışı Koruma Yönündeki Çabalarından Dolayı Minnettardır

Şahbaz Şerif: Pakistan, Türkiye'ye Güney Asya'da Barışı Koruma Yönündeki Çabalarından Dolayı Minnettardır

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin Türkçe yaptığı açıklamada, "Düşmana karşı gösterdikleri cesaret ve profesyonel üstünlükle karşılık veren silahlı kuvvetlerimizin kahramanca çabaları hakkında kendisine bilgi verdim. Egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü her ne pahasına olursa olsun koruyacağız. Pakistan Türkiye'ye Güney Asya’da gerilimi azaltma ve barışı koruma yönündeki çabalarından dolayı minnettardır" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin Türkçe yaptığı açıklamada, "Düşmana karşı gösterdikleri cesaret ve profesyonel üstünlükle karşılık veren silahlı kuvvetlerimizin kahramanca çabaları hakkında kendisine bilgi verdim. Egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü her ne pahasına olursa olsun koruyacağız. Pakistan Türkiye'ye Güney Asya’da gerilimi azaltma ve barışı koruma yönündeki çabalarından dolayı minnettardır" ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakanı Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda Şerif, şunları kaydetti:

"Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum ve bu kritik dönemde Pakistan'la gösterdiği dayanışma ve destek için kendisine teşekkür ettim. Türk kardeşlerimizin, Hindistan tarafından gerçekleştirilen dünkü hain füze saldırılarında şehit olanlara ettikleri dualar için şükranlarımı sunuyorum. Düşmana karşı gösterdikleri cesaret ve profesyonel üstünlükle karşılık veren silahlı kuvvetlerimizin kahramanca çabaları hakkında kendisine bilgi verdim. Egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü her ne pahasına olursa olsun koruyacağız. Pakistan Türkiye'ye Güney Asya'da gerilimi azaltma ve barışı koruma yönündeki çabalarından dolayı minnettardır."

Anka Haber Ajansı

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