Sahipsiz Köpeğin Saldırdığı Çocuğa 40 Dikiş Atıldı

Sahipsiz Köpeğin Saldırdığı Çocuğa 40 Dikiş Atıldı

KONYA'nın Kulu ilçesinde evlerinin önünde sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan Çınar S. (9) boğazından ve başından yaralandı.

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)- KONYA'nın Kulu ilçesinde evlerinin önünde sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan Çınar S. (9) boğazından ve başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çınar S.'nin yaralarına 40 dikiş atıldı.

Olay, 28 Ağustos günü akşam saatlerinde Kemaliye Mahallesi Cafer Baran Caddesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde yerde yatan sahipsiz köpeği sevmek isteyen Çınar S., hayvanın saldırısına uğradı. Çınar S., boynundan ve kafasından yaralandı. Çocuğun çığlıkları üzerine yardıma koşan çevredekiler köpeği uzaklaştırdı. Ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çınar S.,'nin başına ve boynuna 40 dikiş atıldı. Kuduz aşısı da olan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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Sahipsiz Köpeğin Saldırdığı Çocuğa 40 Dikiş Atıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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