Sahte Cimer Hesabıyla Dolandırılan Bilecikli Muhtar Uyardı: "Ben Yandım Vatandaşlarımız Yanmasın"

Bilecik’in Osmaneli ilçesi eski Avdan Köyü Muhtarı Erdoğan Kara, sosyal medyada ‘kredi kartı aidatlarının iade edileceği” yazısının yer aldığı sahte CİMER hesabını tıklaması sonucu banka hesaplarını ikinci şahıslara kaptırarak 164 bin lira dolandırıldığını belirterek, "Ben yandım vatandaşlarımız yanmasın. Vatandaşlarımızın daha dikkatli olması gerekiyor ve CİMER’in sayfasını dahi kullanıyorlar. Traktörü satacağız, birkaç hayvanımız var onları satıp ödeyeceğiz, yapacak bir şey yok" dedi.

GÖKAY ŞİMŞEK

Bilecik’in Osmaneli ilçesi eski Avdan Köyü Muhtarı Erdoğan Kara, sosyal medyada ‘kredi kartı aidatlarının iade edileceği” yazısının yer aldığı sahte CİMER hesabını tıklaması sonucu banka hesaplarını ikinci şahıslara kaptırarak 164 bin lira dolandırıldığını belirterek, "Ben yandım vatandaşlarımız yanmasın. Vatandaşlarımızın daha dikkatli olması gerekiyor ve CİMER’in sayfasını dahi kullanıyorlar. Traktörü satacağız, birkaç hayvanımız var onları satıp ödeyeceğiz, yapacak bir şey yok" dedi.

İki farklı bankada hesabı bulunan eski Avdan Köyü Muhtarı Erdoğan Kara (54), sosyal medyada gördüğü Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) resimli bir yazının altındaki linke tıkladı. Bir süre sonra kendisini arayan ve banka yetkilisi olduğunu söyleyen şahıs ile konuşma yaptığını aktaran Kara, yönlendirmeler dahilinde banka bilgilerini verdi. Ardından iki farklı bankadaki hesaplarından toplamda 164 bin TL çekildiğini fark eden Kara, dolandırıldığını anlayınca savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"BANKA BİLGİLERİMİ DOLDURDUM"

"Ben yandım vatandaşlarımız yanmasın" diyerek vatandaşları uyaran Kara, bankalara olan 164 bin TL borcunu ödemek için traktörünü ve hayvanlarını satacağını söyledi. Kara, başından geçenleri şöyle anlattı:

"Bilecik Osmaneli Avdan Köyü sakinlerinden Erdoğan Kara. 2014-2019 köy muhtarıyım aynı zamanda. Ayın 25’inde köyümde otururken sosyal medyada, e-Devlet’te dolaşırken CİMER isimli bir yazı ile karşılaştım ve altında yazdığı yere tıkladım. Bir form çıktı, formda banka bilgilerimi doldurdum. Bunun akabinde bir mesaj geldi. 20 dakika sonra telefonumla arandım, ‘banka görevlisiyim formu doldurmuşsunuz’ dedi. ‘Evet’ dedim banka kartını doldurdum. Benim bütün bilgilerime girerek bunlar kendileri dolandırıcı bir şebekeymiş. Bütün bilgilerime girerek bankadan kartlarım var fakat şifrelerini dahi kendim bilmiyorum. Sadece tarım kredisi, çiftçi kredisi kullandığım için banka müdürüm, ‘koy cebinde dursun’ dedi. Bende koydum cebimde duruyor.

"BANKA HESABIMA GİRMEK İSTEDİM VE ŞİFREMİ KABUL ETMEDİ"

Bu şahıslar buraya girerek kredi kartı hesaplarımı nasıl yaptılarsa bir yere 77 milyar TL banka kartımdan aktarıyorlar. Daha sonra banka kredi kartımdan aktarmaya çalışıyor aktaramıyor. Bir firmadan 36 bin lira alışveriş yapıyor. Nakit avansımı çekip 5003 numaralı devletin hibe desteği yatırdığı bir hesabım var oraya atıyor. 20 bin lira da oradan kendi hesabına para aktarıyor. Buradan demek istediklerim ben yandım, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Takipler devam ediyor. Bankaların genel merkezlerini aradım. Ayın 25’inde tahminin 22:20 civarlarında mobil banka hesabıma girmek istedim ve şifremi kabul etmedi. Şifremi kabul etmeyince ben huylandım. Müşteri hizmetlerini aradım. Müşteri hizmetleri bana, ‘hesaplarımda bunlar oldu’ deyince dedim ki, ‘hesaplarıma bloke koyun, dolandırıcıların eline geçti’ diye kendilerine anlattım. Diğer bankada da aynı oldu. Ertesi gün savcılığa suç duyurusunda bulunmaya geldiğimde bankanın müşteri hizmetlerini aradım. Dedim ki, ‘bloke koyulsun bu hesaplarıma bu ben değilim’. Şu anda buna rağmen bankadan bana gelen mesajlar 6 haneleri şifreler kullandığı için bu parayı benden istiyorlar.

"TRAKTÖRÜ SATACAĞIZ"

Ben yandım traktörü satacağız, birkaç hayvanımız var onları satıp ödeyeceğiz yapacak bir şey yok. Vatandaşlarımızın daha dikkatli olması gerekiyor ve CİMER’in sayfasını dahi kullanıyorlar. Yani ben yandım vatandaşlarımız yanmasın. Bir bankadan 77 milyar, parça parça atılmış 77 milyar tamamlanana kadar. Dekontlarının hepsi mevcut. Diğer bankadan da dediğim gibi paranın 86 milyar olarak 51 bin lira nakit avansı çekip benim hesabıma atıyor. Oradan 20 bin lira kendi hesabına atıyor. 36 bin lira da alışveriş yapıyor. 29 bin lirayı kullanamamış, şifreler kilitlendiği için. Ben kendim dahi banka mobilime giremedim. Buradan huylanınca müşteri hizmetlerini aradım. Yani toplamda 164 milyar para dolandırıldım."

Anka Haber Ajansı