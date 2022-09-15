Sakarya'da Alışveriş Merkezi Önünde Kavga; 1 Ölü, 2 Yaralı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde bir alışveriş merkezi önünde çıkan kavgada 1 kişi tabanca ile öldürüldü, 2 kişi yaralandı.

İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)- SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde bir alışveriş merkezi önünde çıkan kavgada 1 kişi tabanca ile öldürüldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. 3 kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada Y.E.B., çıkardığı tabancayı ateşledi. Yaşar Metin, T.T. ve kavga sırasında olay yerinden geçen 1 kişi, kurşunların hedefi oldu. Yaralanan 3 kişi, ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirlenen Yaşar Metin, hayatını kaybetti.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı