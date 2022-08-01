Sakarya'da Kaza; İlaç Firması Yöneticisi Öldü, Eşi Yaralı

Sakarya'da Kaza; İlaç Firması Yöneticisi Öldü, Eşi Yaralı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki ilaç firması yöneticisi Ufuk Uluhanlı (38) yaşamını yitirdi, arkasında oturan eşi Meryem Uluhanlı ise yaralandı.

İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki ilaç firması yöneticisi Ufuk Uluhanlı (38) yaşamını yitirdi, arkasında oturan eşi Meryem Uluhanlı ise yaralandı.

Kaza, dün akşam Akyazı'nın Bediltahirbey mevkisinde meydana geldi. Ufuk Uluhanlı'nın kullandığı motosiklet, kavşakta T.K. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Motosikletteki Ufuk Uluhanlı ve arkasında oturan eşi Meryem Uluhanlı, kazada yola savruldu. Haber verilmesiyle kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Çift, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ufuk Uluhanlı, buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşi Meryem Uluhanlı ise tedaviye alındı.

İlaç firmasında yöneticilik yapan Ufuk Uluhanlı'nın cenazesi, yarın İstanbul Ümraniye'de toprağa verilecek. (DHA)

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Sakarya'da Kaza; İlaç Firması Yöneticisi Öldü, Eşi Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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