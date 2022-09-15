Sakarya'da Motosiklet Kazası; 2 Arkadaş Öldü

İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)- SAKARYA'nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkıp, devrilen motosikletteki Kadir Keskin (17) ile arkasında oturan arkadaşı Umut Akbaltaoğlu (18) hayatını kaybetti.

Kaza, dün Kuyumculu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kadir Keskin ve arkadaşı Umut Akaltaoğlu, motosikletle gezmeye çıktı. Kadir Keskin'in kontrolünü kaybettiği 54 AGK 863 plakalı motosiklet devrildi. Sürüklenen motosikletteki 2 arkadaş, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kadir Keskin ve Umut Akbaltaoğlu kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı