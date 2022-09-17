Sakarya'da Motosikletli Yunus'un Ağır Yaralandığı Kaza Kamerada

Sakarya'da Motosikletli Yunus'un Ağır Yaralandığı Kaza Kamerada

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, sürücüsünün dönüş yaptığı otomobil ile motosikletin çarpışma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, sürücüsünün dönüş yaptığı otomobil ile motosikletin çarpışma anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada motosikletli Yunus Karaçoban (25), ağır yaralandı.

Kaza, Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden Yunus Karaçoban yönetimindeki 54 AB plakalı motosiklet, Göl Mahallesi mevkisinde, karşı yönden gelen ve dönüş yapmak isteyen Musa Gümüşel'in kullandığı 54 AG plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Karaçoban, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, Karaçoban'ı ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza anının ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLI

Sakarya'da Motosikletli Yunus'un Ağır Yaralandığı Kaza Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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