Sakarya'da Otomobil, Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sakarya'da Otomobil, Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, otomobilin kavşakta tavuk yüklü kamyona çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)- SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, otomobilin kavşakta tavuk yüklü kamyona çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece Doktor Hasan Akgün Bulvarı hastane kavşağı mevkisinde meydana geldi. Mertcan O.'nun kullandığı 06 CDL 712 plakalı otomobil, kavşaktan dönen İ.K. yönetimindeki 54 ADR 736 plakalı tavuk yüklü kamyona çarptı. Kazada sürücü Mertcan O. ve Serkan Çavdar (25), araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekibinin Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı yaralılardan Serkan Çavdar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mertcan O.'nun tedavisi ise sürüyor. Kamyon sürücüsü İ.K., kaza sonrası gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. (DHA)

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Sakarya'da Otomobil, Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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