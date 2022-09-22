Sakarya’da Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sakarya’da Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İsa ÇİÇEK/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada S.Y., B.Ö., M.B. ve Zümrüt Gül (24) isimli 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler hemen sağlık ekipleri ve polisi arayarak yardı istedi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Zümrüt Gül, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Zümrüt Gül'ün 1 yıl önce evlendiği ve 3 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.

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Sakarya’da Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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