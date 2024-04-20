Salıcı’dan Dolaylı Vergi Uyarısı: “Harcama Değil, Gelir Üzerinden Vergi Alınmalı”

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, vatandaşa yüksek fiyat olarak yansıyan, harcama üzerinden alınan dolaylı vergileri eleştirdi. Salıcı, AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın Monako’ da istakoz ziyafetini örnek göstererek, “Son dönemlerde dolaylı vergilerin ağırlığı, ‘sadeleşme politikası’ altında yürütülen programın yarattığı ekonomik maliyetlerden ötürü daha da arttı. Türkiye ekonomi modelini Erdoğan geliştirdi. Vekilleri ıstakoz ziyafeti çekti. Bedelini dar ve orta gelirli yurttaş ödedi. Ama

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, vatandaşa yüksek fiyat olarak yansıyan, harcama üzerinden alınan dolaylı vergileri eleştirdi. Salıcı, AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın Monako’ da istakoz ziyafetini örnek göstererek, “Son dönemlerde dolaylı vergilerin ağırlığı, ‘sadeleşme politikası’ altında yürütülen programın yarattığı ekonomik maliyetlerden ötürü daha da arttı. Türkiye ekonomi modelini Erdoğan geliştirdi. Vekilleri ıstakoz ziyafeti çekti. Bedelini dar ve orta gelirli yurttaş ödedi. Ama adil olan bu değil. Azdan az, çoktan çok gitmeli. Harcama değil, gelir üzerinden vergi alan bir sistem gelmeli” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Salıcı, yaptığı açıklamada, yerel seçimlerin ardından sık sık gündeme gelen vergi artışı tartışmalarına değindi. Salıcı, şunları söyledi:

''Bayramda seyahate çıkan bir aile, 5 bin lira benzin masrafı yapmışsa, bunun en az 1.800 lirası vergiye gitti. Aslında bayram boyunca tüm Türkiye vergi dairesine çalıştı. Bunun sebebi dolaylı vergiler. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın ilk üç ayında dolaylı vergilerin payının yüzde 76 buçuk; dolaysız vergilerin payının ise yüzde 23 buçuk olduğunu açıkladı. Yani dolaylı vergilerin payı dörtte üçün üzerinde.

''HER ŞEYDEN VERGİ KESİLİYOR''

Biz "dolaylı vergi" diye neye diyoruz? Gelir üzerinden değil, tükettiğimiz malların fiyatı üzerinden alınan vergiye diyoruz. Musluktan akan sudan, elektrikten, tükettiğimiz peynirden, bebek bezinden, benzinden, her şeyden kesilir. Dolaylı vergide, normalde malı satanın ödemesi gereken vergi, fiyata "yansıtma" yoluyla eklenir. Yani vergi fiyatın içinde gizlenmiştir, tüketici farkında olmadan vergiyi öder. Bu şekilde ödenen vergi, vatandaşların ödeme gücünü dikkate almaz. Örneğin, bir ailenin ortalama aylık tüketim gideri 10 bin TL olsun. Bu harcamanın vergisi 2500 TL ise aylık geliri 10 bin TL olan aile de, 100 bin TL olan aile de aynı vergiyi öder. Bu durumda ilkinin vergi oranı yüzde 25, ikincisinin vergi oranı yüzde 2.5 olur.

''AZDAN AZ ÇOKTAN ÇOK GİTMELİ''

Yani ödeme gücünü dikkate almadığı için dolaylı vergiler adil değildir. Vergi adaleti yoksa, ülkenin vergi yükü dar gelirlilerin ve orta direğin üstüne yıkılır. Yani ekonominin yükünü sermaye ödemez. Çalışan kesimler öder. Ayrıca dolaylı vergilerin çok olması gelişmemişliğin belirtisidir. Türkiye’de son dönemlerde dolaylı vergilerin ağırlığı, "sadeleşme politikası" altında yürütülen programın yarattığı ekonomik maliyetlerden ötürü daha da arttı. Türkiye ekonomi modelini Erdoğan geliştirdi. Vekilleri ıstakoz ziyafeti çekti. Bedelini dar ve orta gelirli yurttaş ödedi. Ama adil olan bu değil. Azdan az, çoktan çok gitmeli. Harcama değil, gelir üzerinden vergi alan bir sistem gelmeli.''

Anka Haber Ajansı