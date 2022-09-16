Salihli'de Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı.

Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Salihli'nin kırsal Başlıoğlu Mahallesin yakınlarındaki ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 2 su tankeri sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı