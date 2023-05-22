Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz’dan Kılıçdaroğlu'nun Hatay Ziyaretine Davet

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, vatandaşları, 13. Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın Hatay’a yapacağı ziyarete davet etti.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, vatandaşları, 13. Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın Hatay’a yapacağı ziyarete davet etti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Mayıs (yarın) saat 14.00’te Antakya Atatürk Parkı'nda Hataylılarla bir araya gelecek. Başkan Eryılmaz, Kılıçdaroğlu’nun ziyaretiyle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:

“Genel Başkanımız, 13. Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yarın saat 14.00'te Antakya Atatürk Parkı'nda hemşehrilerimizle bir araya gelecek. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.”

Anka Haber Ajansı