Şamil Tayyar'dan dikkat çeken 'deprem' çıkışı: Her kurum hesap vermeli

Şamil Tayyar'dan dikkat çeken 'deprem' çıkışı: Her kurum hesap vermeli

AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki yıkıcı depremden etkilenen 10 ilde yıkılan binalara ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. AKP'li Tayyar yaptığı paylaşımda, 'yıkılan binaların sadece müteahhitleri değil, her kurum hesap vermeli' dedi.

AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük bir felakete dönen depremle ilgili savcılara çağrıda bulundu.

Tayyar, yargılamaların sadece müteahhitlerle sınırlı kalmamasını vurgulayrak, "Sorumluluk zincirindeki her kurum, hesap vermeli” dedi.

İşte Şamil Tayyar'ın paylaşımı şekilde:

“Yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar önemli. Yapanın yanına kâr kalmamalı. Sadece müteahhitler değil yapı denetim şirketleri gibi sorumluluk zincirindeki her kurum, hesap vermeli. Savcılarımızdan vatandaş olarak beklentimiz budur."

Kaynak: milligazete.com.tr

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