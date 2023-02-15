Şamil Tayyar'dan dikkat çeken 'deprem' çıkışı: Her kurum hesap vermeli

AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki yıkıcı depremden etkilenen 10 ilde yıkılan binalara ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. AKP'li Tayyar yaptığı paylaşımda, 'yıkılan binaların sadece müteahhitleri değil, her kurum hesap vermeli' dedi.