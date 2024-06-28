Samsun Büyükşehir Belediyesi Önce Araçları Hibe Etti Sonrasında Yeni Araç Kiralamak İçin İhaleye Çıktı

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN)- Samsun Büyükşehir Belediyesi, kendisine ait olan araçlardan bir kısmını "'ihtayaç fazlası'" olduğu gerekçesi ile bakanlık ve belediyelere hibe etti. Ardından ise 211 aracı kiralamak için ihaleye çıktı. Bu duruma tepki gösteren CHP'li Meclis üyesi Atila Tekcan, "Samsun Büyük Belediyesi'nin milyarlarca lira borcu varken hibe araç etmenin aklı mantığı nedir? Sizler bakanlıklarınıza diğer siyasi kişiliklere şirin görüneceksiniz diye Samsun halkı bu külfete katlanmak zorunda mıdır" dedi.

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin kendisine kayıtlı araçları "ihtiyaç fazlası" olduğu gerekçesi ile hibe edip ardından kendisine yeniden araç kiralamak için ihaleye çıkmasına CHP'li Meclis üyeleri tepki gösterdi.

"Buna biz onay vermedik"

CHP'li Meclis üyesi Atila Tekcan, şunları söyledi:

"Samsun Büyükşehir Belediyesi 4-5 aydan beri kendi özmalı olan binek otomobilleri, hafif ticari araçlarını başka bakanlıklara, başka belediyelere hibe etme alışkanlığını sürdürmeye devam etmektedir. Birkaç aracımızı başka belediyelere, başka bakanlıklara hibe ettik. Biz bu hibe kararı önümüze gelirken dedik ki ortada bir yönetmelik var. Yönetmeliğe göre ihtiyaç fazlası olan beş yaşını geçmiş araçları verebilirsiniz. Bu araçların ihtiyaç fazlası olduğuna dair bir tespitiniz var mı? Bu araçları yarın kiralama yönüne geri alacak mısınız? Alacaksanız burada bu kamu zararı doğacaktır diye izah etmeye çalıştık. Buna biz onay vermedik. Maalesef Meclis çoğunlukları olduğu için kendileri bu maddeleri geçirdiler ve araçlarımız hibeye gitti. Bugün tekrar bir ihale çıktı. 211 adet araç kiralama yoluyla Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne alınacak diye bir ihale kararı çıktı. Baktığımız zaman alınacak araçlara binek otomobiller, hafif ticari araçlar oldukça fazlaca var. Buradan Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ve meclis üyelerine sesleniyorum. Ey arkadaşlar; biz size zamanında söyledik. Bu araçları kira ile alacaksak neden hibe ediyoruz? Burası yağma Hasan'ın böreği mi mallarımızı başka kişilere bedava veriyoruz. Bizim çok mu paramız var da millete biz ulufe gibi dağıtır gibi bu mallarımızı dağıtıyoruz. Bir aracın hafif ticari aracın aylık kira bedeli 30- 40 bin lira. Bunun zararını kim ödeyecek? Samsun Büyük Belediyesi'nin milyarlarca lira borcu varken hibe araç etmenin aklı mantığı nedir? Sizler bakanlıklarınıza diğer siyasi kişiliklere şirin görüneceksiniz diye Samsun halkı bu külfete katlanmak zorunda mıdır? Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Samsun halkı bunun hesabını mutlaka soracaktır."

Anka Haber Ajansı