Samsun’da 9 Araçlı Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Tayfur KARA/ SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 1 hafif ticari araç ve 8 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Samsun- Ordu yolunda meydana geldi. Ordu yönüne giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, refüje çarptı. Arkadan başka otomobilin de çarpmasıyla 1 hafif ticari araç ve 8 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada hasar gören araçlardaki 5 kişi, yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle ulaşım, aksarken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından 1 saat sonra normale döndü. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı