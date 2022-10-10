Samsun'da Otelin Çatı Katındaki Yangın Söndürüldü

SAMSUN'un Atakum ilçesinde 3 katlı bir otelin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Mehmet Can PEÇE- Tayfur KARA/ATAKUM (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Atakum ilçesinde 3 katlı bir otelin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Tahliye edilen otelde hasar meydana geldi.

Atakum ilçesi Ömürevler mevkisinde saat 21.00 sıralarında, 3 katlı bir otelin çatı katında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Otel müşterileri tahliye edilirken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında otelde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı