Sanatçı Edip Akbayram Hayatını Kaybetti

Usta sanatçı Edip Akbayram, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “Bir büyük ustayı daha kaybettik” dedi.

(ANKARA)- Usta sanatçı Edip Akbayram, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “Bir büyük ustayı daha kaybettik” dedi.

Geçirdiği zatürre hastalığı sonrasında götürüldüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iç kanama sonucu yoğun bakıma alınan ve uzun zamandır tedavi gören usta anatçı Edip Akbayram, çoklu organ yetmezliğin nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut Edip Akbayram’ın vefat haberini sosyal medya hesabından açıkladı. Bulut, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bir büyük ustayı daha kaybettik… Müziğin güçlü sesi, halkın sanatçısı Edip Akbayram’ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Allah’tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve sanat camiasına başsağlığı ve sabır dilerim."

Anka Haber Ajansı