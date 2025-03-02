Sanatçı Edip Akbayram Hayatını Kaybetti

Sanatçı Edip Akbayram Hayatını Kaybetti

Usta sanatçı Edip Akbayram, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “Bir büyük ustayı daha kaybettik” dedi.

(ANKARA)- Usta sanatçı Edip Akbayram, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “Bir büyük ustayı daha kaybettik” dedi.

Geçirdiği zatürre hastalığı sonrasında götürüldüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iç kanama sonucu yoğun bakıma alınan ve uzun zamandır tedavi gören usta anatçı Edip Akbayram, çoklu organ yetmezliğin nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut Edip Akbayram’ın vefat haberini sosyal medya hesabından açıkladı. Bulut, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bir büyük ustayı daha kaybettik… Müziğin güçlü sesi, halkın sanatçısı Edip Akbayram’ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Allah’tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve sanat camiasına başsağlığı ve sabır dilerim."

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp’li Sarıbal'dan Madımak Davası Tahliyelerine Tepki: İktidar, İnsanlık Suçlarının Faillerini Ödüllendiriyor
Chp’li Sarıbal'dan Madımak Davası Tahliyelerine Tepki: İktidar, İnsanlık Suçlarının Faillerini Ödüllendiriyor
Edip Akbayram Hayatını Kaybetti... Chp Genel Başkanı Özel: "Eserleriyle Nesiller Boyu Yaşamaya Devam Edecek"
Edip Akbayram Hayatını Kaybetti... Chp Genel Başkanı Özel: "Eserleriyle Nesiller Boyu Yaşamaya Devam Edecek"
Chp'nin Öğretim Birliği Çalıştayı.....suat Özçağdaş: “100 Yıl Sonra Türkiye Başladığı Yere Dönmüş Gözüküyor”
Chp'nin Öğretim Birliği Çalıştayı.....suat Özçağdaş: “100 Yıl Sonra Türkiye Başladığı Yere Dönmüş Gözüküyor”
İyi Parti'den İstifa Eden Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker Chp'ye Katılacak
İyi Parti'den İstifa Eden Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker Chp'ye Katılacak
Chp Grup Başkanvekili Murat Emir: Saray Rejimi Değişsin İstiyorsanız, 23 Mart'ta Sandık Başına
Chp Grup Başkanvekili Murat Emir: Saray Rejimi Değişsin İstiyorsanız, 23 Mart'ta Sandık Başına
Chp’li Deniz Yavuzyılmaz: “Çayırhan Santrali, Adrese Teslim Şekilde Bir Şirkete Peşkeş Çekilmesin"
Chp’li Deniz Yavuzyılmaz: “Çayırhan Santrali, Adrese Teslim Şekilde Bir Şirkete Peşkeş Çekilmesin"
Chp Genel Başkan Yardımcısı Adem: "2024 Yılı Tarımda Büyüme Değil, Çöküş Yılı Olmuştur"
Chp Genel Başkan Yardımcısı Adem: "2024 Yılı Tarımda Büyüme Değil, Çöküş Yılı Olmuştur"