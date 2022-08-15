Sancaktepe'de İki Araç Kafa Kafaya Çapıştı: 4 Yaralı

Sancaktepe'de İki Araç Kafa Kafaya Çapıştı: 4 Yaralı

SANCAKTEPE'de otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Murat KORKMAZ/İSTANBUL(DHA)-SANCAKTEPE'de otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.50'de Eyüpsultan Mahallesi İmamrabbani Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçen 33 ABN 488 plakalı otomobil, 34 BU 1713 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Her iki araçtaki 4 kişi bulundukları yerde sıkıştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan 4 yaralı, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan cadde araçların kaldırılmasının ardından açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Sancaktepe'de İki Araç Kafa Kafaya Çapıştı: 4 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Kayseri'de Komşular Arasında Silahlı Kavga: 5 Yaralı
Kayseri'de Komşular Arasında Silahlı Kavga: 5 Yaralı
Ankara'da Fırtına Ve Sağanak Hayatı Felç Etti: 1 Ölü, 6 Yaralı (4)
Ankara'da Fırtına Ve Sağanak Hayatı Felç Etti: 1 Ölü, 6 Yaralı (4)
Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Cinayette 1 Tutuklama
Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Cinayette 1 Tutuklama
Ankara'da Fırtına Ve Sağanak Hayatı Felç Etti: 1 Ölü, 2 Yaralı (2)
Ankara'da Fırtına Ve Sağanak Hayatı Felç Etti: 1 Ölü, 2 Yaralı (2)
Halterde İranlı Sporcudan 3 Rekor, 3 Altın
Halterde İranlı Sporcudan 3 Rekor, 3 Altın
Sözleşmeli Er, Mayın Arama Faaliyeti Sırasında Şehit Oldu (2)
Sözleşmeli Er, Mayın Arama Faaliyeti Sırasında Şehit Oldu (2)
2 Torunu Olan Çift, Aynı Fakülteyi Kazandı
2 Torunu Olan Çift, Aynı Fakülteyi Kazandı