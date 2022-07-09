Sancaktepe'de Kaza Anı Kamerada

Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-SANCAKTEPE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç refüjdeki ağaca çarparak devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, 3 kişi yaralandı.

Kaza 15.30 sıralarında Veysel Karani Mahallesi, Osmangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Cafer Yurtkapan ve beraberindekiler kurban kesimi sonrası araçlarıyla yola çıktı. Yurtkapan yönetimindeki 34 CNC 425 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki ağaca çarpıp devrildi. Araçta bulunanlar çevredekiler tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine kaza noktasına itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Cafer Yurtkapan yaralanmazken, Ayşe Kartalmış, İpek Ayırkan ve Soydan Ayırkan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazanın ardından araçtaki etler itfaiye ekipleri tarafından kovalarla dışarı çıkarıldı. Kaza yapan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören Hayri Çetiner, "Biz de kurban kesiyorduk. Kontrolden çıktı ağaca vurdu toparlayamadı, devrildi burada. 3 tane yaralı vardı. Kapı kısmımdan çıkardık. Bilinçleri yerindeydi. Herhangi ağır bir durumları yok. Allah beterinden korusun. Herhalde geceden beri uyku problemi vardı. Çok da hızlı değildi." dedi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı