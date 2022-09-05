Sancaktepe'de Üzerinde Baz İstasyonu Olan Çatıda Yangın

Sancaktepe'de Üzerinde Baz İstasyonu Olan Çatıda Yangın

SANCAKTEPE'de üzerinde baz istasyonu bulunan 2 katlı binanın çatısı yandı.

Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA)-SANCAKTEPE'de üzerinde baz istasyonu bulunan 2 katlı binanın çatısı yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ölen ya da yaralananın olmadı.

Sancaktepe, Yenidoğan Mahallesi, Ufuk Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın çatısında saat 08.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede üzerinde baz istasyonu da bulunan çatının tamamını sardı. İtfaiye ekipleri yangına merdiven aracıyla müdahale etti. Yaklaşık yarım saat içinde söndürülen yangında ölen ya da yaralan olmadı. Çatıda hasar oluşurken, baz istasyonu da kullanılamaz hale geldi. Çatı yangını çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Sancaktepe'de Üzerinde Baz İstasyonu Olan Çatıda Yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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