Sanık Avukatı Sağlık Raporu Verdi, Şebnem Şirin Davasında Beklenen Karar Çıkmadı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de gıda mühendisi sevgilisi Şebnem Şirin'i (25) bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Furkan Zıbıncı'nın (25) yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında karar çıkması beklenirken, sanık avukatı daha önceden duruşmaya katılmayacağını belirtip sağlık raporu verdiği için mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Olay, geçen yıl 27 Ekim günü saat 06.00 sıralarında, Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Gıda mühendisi Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesip, vücudunun 11 yerinden bıçakladı. Bağrışmaları duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, daireye girdiklerinde Şebnem Şirin'i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Şebnem Şirin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, olayın ardından otomobiliyle kaçan Furkan Zıbıncı'yı, Saltak Caddesi'nde durdurup, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Zıbıncı, tutuklandı.

Furkan Zıbıncı hakkında "canavarca hisle kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Denizli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 17 Haziran'da görülen 3'üncü duruşmasında savcı mütalaasını verdi. Savcı Alperen Pektaş, mütalaasında, olay günü sanığın, Şirin'i 1,5 saat oturdukları kafenin dışında gözetlediğini, yemek yedikleri yere tesadüfmüş gibi gittiğini ve takıntılı olduğunu belirtti. Zıbıncı'nın Şebnem Şirin'i motosikletle bırakacağını söyleyerek kendisinin kaldığı aparta götürdüğüne de mütalaasında yer veren savcı, tartışmaların saat 03.00 sıralarında başladığını, 06.00 sıralarında ise daireden komşuları uyandıracak kadar yüksek sesle çığlıkların yükseldiği kaydetti. Sanığın Şirin'i uzun süre önce öldürmeyi planladığını, 3 saat eziyet çektirdiği ve suçunun sabit olduğunu da ifade eden savcı, Zıbıncı'nın "tasarlayarak" ve "canavarca hisle, eziyet çektirerek" öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve takdir indirimlerinin de uygulanmamasını istedi.

AVUKATI SAĞLIK RAPORU VERDİ, DURUŞMAYA KATILMADI

Davanın bugün görülen 4'üncü duruşmasına tutuklu sanık Furkan Zıbıncı, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Öldürülen Şirin'in annesi Pervin Tokat, yakınları ve arkadaşları da duruşmada yerini aldı. Aileyi duruşmada avukatları Osman Tabu, Yıldırım Aycan, Mustafa Pelek ve Duygu Eroğlu temsil etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Yahya Altunay da müdafi olarak hazır bulundu.

Davanın 4'üncü duruşmasında karar çıkması beklenirken, mahkeme heyeti, Zıbıncı'nın avukatı Hamdi Işıklı, daha önceden duruşmaya katılamayacağını belirtip, sağlık raporu verdiği için duruşmayı erteledi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı