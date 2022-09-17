Şanlıurfa'da Bıçaklı Kavga; 18 Yaşındaki İsmail Öldü, 1 Yaralı

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, akrabalar arasında çıkan kavgada bıçaklanan İsmail Yoldaş (18) hayatını kaybederken, İsa D. ise yaralandı.

Olay, Akçakale'ye bağlı Ohali Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabalar arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada İsmail Yoldaş ile İsa D., vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İsmail Yoldaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İsa D.'nin tedavisi devam ederken, şüpheli ya da şüphelilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı