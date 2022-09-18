Şanlıurfa’da Hudut Karakoluna Saldırı: 1 Şehit 1, Yaralı (2)

Şanlıurfa’da Hudut Karakoluna Saldırı: 1 Şehit 1, Yaralı (2)

ŞEHİT AYBERK MEMLEKETİNE UĞURLANDIŞanlıurfa'nın Suruç ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na yapılan saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmet Ayberk'in cenazesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak GAP...

ŞEHİT AYBERK MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na yapılan saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmet Ayberk'in cenazesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak GAP Havaalanı'na getirildi. Burada yapılan törene Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ilçe Belediye Başkanları, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Eminiyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, anne Meryem, baba İlhak Ayberk, askeri erkan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, Şanlıurfa Müftüsü Ramazan Tolan dua etti. Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından askeri helikoptere taşındı. Şehidin naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Gaziantep'e gönderildi. (DHA)

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa’da Hudut Karakoluna Saldırı: 1 Şehit 1, Yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Virajı Alamayan Ehliyetsiz Sürücü Yayaları Ezdi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Virajı Alamayan Ehliyetsiz Sürücü Yayaları Ezdi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Tosya'da Anız Yangını; 50 Hektar Tarım Arazisi Zarar Gördü
Tosya'da Anız Yangını; 50 Hektar Tarım Arazisi Zarar Gördü
Beylikdüzü’nde Depoda Yangın
Beylikdüzü’nde Depoda Yangın
Tokat Orman Yangını (1)
Tokat Orman Yangını (1)
Ordu'da Yurt Ve Ev Bulamayan Öğrenciler, Otellerde Misafir Ediliyor
Ordu'da Yurt Ve Ev Bulamayan Öğrenciler, Otellerde Misafir Ediliyor
Motosikletli Yasin’i Arkadaşı Öldürmüş
Motosikletli Yasin’i Arkadaşı Öldürmüş
Tartıştığı Arkadaşının Adını Taşıyan Köpeği Tabancayla Öldüren Şüpheli Tutuklandı
Tartıştığı Arkadaşının Adını Taşıyan Köpeği Tabancayla Öldüren Şüpheli Tutuklandı