Şanlıurfa'da İnşaat Çöktü: 3 Yaralı

Şanlıurfa'da İnşaat Çöktü: 3 Yaralı

ŞANLIURFA'da yapımı devam eden bir inşaatta önce kolonlar, ardından tavanın da çökmesiyle 3 işçi yaralandı.

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da yapımı devam eden bir inşaatta önce kolonlar, ardından tavanın da çökmesiyle 3 işçi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Devteyşti Mahallesi'nde bulunan inşaatta meydana geldi. Tek katlı ev inşaatının kolonların patlaması nedeniyle kısmi çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle inşaatta çalışan 3 işçi beton tavanın altında kaldı. Çökmeyi fark eden çevredekilerin, durumu bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Molozların altında kalan Ramazan Demir, İsmail Tosun ve Malik Hamidan ekipler tarafından betonların altından çıkarılarak, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Şanlıurfa'da İnşaat Çöktü: 3 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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