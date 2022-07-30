Şanlıurfa'da İşçi Servis Minibüsü Devrildi: 18 Yaralı

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)- ŞANLIURFA'da, fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsünün devrildiği kazada 18 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Organize sanayi bölgesindeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan İbrahim Güç'ün kullandığı 63 S 0432 plakalı minibüs, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazaya görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından 18 yaralıyı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı