Şanlıurfa'da Müşteriler İle Esnafın 'telefon' Kavgası: 3 Yaralı

Şanlıurfa'da Müşteriler İle Esnafın 'telefon' Kavgası: 3 Yaralı

ŞANLIURFA'da, pasajda cep telefonu satan esnaf ile müşteriler arasında çıkan tekme- tokat ve sopalı kavgada, 3 kişi yaralandı.

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, pasajda cep telefonu satan esnaf ile müşteriler arasında çıkan tekme- tokat ve sopalı kavgada, 3 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, Sarayönü Caddesi'ndeki pasajda meydana geldi. Cep telefonu satan esnafla müşteriler arasında telefon satışı nedeniyle tartışma çıktı. Pasajda başlayıp, dışarı taşan kavgada taraflar, birbirlerine tekme, tokat ve sopalarla saldırdı. 3 kişinin yaralandığı kavga, ihbar üzerine adrese gelen polislerin müdahalesiyle sonlandırıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Şanlıurfa'da Müşteriler İle Esnafın 'telefon' Kavgası: 3 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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