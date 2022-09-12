Şanlıurfa'da Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı

Şanlıurfa'da Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Şanlıurfa yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Ferit Küçükçay yönetimindeki 38 D 6372 plakalı otomobil ile akaryakıt istasyonundan yola çıkmaya çalışan Halil Çetinbey'in kullandığı 55 AOT 99 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekibi, yaralanan Ferit Küçükçay ile aracında bulunan Zeynep ve Ramazan Küçükçay'ı ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Şanlıurfa'da Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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