Şanlıurfa'da Pkk/ypg'den Sınır Karakoluna Havanlı Saldırı: 1 Şehit, 4 Yaralı (2)

Milli Savunma Bakanlığı (MSM), Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi hudut hattında teröristlerin düzenlediği, 1 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

MSB AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSM), Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi hudut hattında teröristlerin düzenlediği, 1 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır" denildi.

13 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bölgede tespit edilen hedeflerin ateş destek vasıtalarıyla vurulduğu ve ilk belirlemeye göre 13 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerine de yer verildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Topçu Uzman Çavus Uğurcan Cirnooğlu için yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 16 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahmran şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi. (DHA)

ANKARA, (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı