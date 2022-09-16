Şanlıurfa'da Taşlı- Sopalı Kavga: 7 Yaralı

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, gece sokak ortasında iki grubun taşlı ve sopalı kavgasında, 7 kişi yaralandı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, gece Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında, sokak ortasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle taraflar, birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Kavga ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cep telefonu kamerasına da yansıyan olayda yaralanan Doğan Salar, Şükrü Polatoğlu, Mahmut Beşli, Adil Beşli, Abdullah Beşli, Mahmut Nur Beşli ile İbrahim Salar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı