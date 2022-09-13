Şanlıurfa'daki Kazada Yaralanan 16 Kişi Taburcu Oldu, Sürücüler Serbest

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, tarım işçilerinin minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 16 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Mehmet SEZGİN/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, tarım işçilerinin minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 16 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan sürücüler ise ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

Kaza, gece Siverek-Şanlıurfa yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Mahsun İris'in (21) kullandığı 34 EB 3167 plakalı minibüs ile Ercan Yıldırım yönetimindeki 16 SAF 13 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs, şarampole devrildi. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, 14'ü tarım işçisi 16 yaralıyı ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavileri tamamlanan 16 kişi, taburcu edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan sürücüler Mahsun İris ile Ercan Yıldırım, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı